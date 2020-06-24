المنظمات الاهلية: جريمة اعدام الشاب عريقات تتطلب ردا دوليا رادعا للاحتلال

رام الله- وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عملية الاعدام بدم بارد التي تعرض لها الشاب احمد مصطفى عريقات (26عاما) من بلدة ابوديس، امس بينما كان في طريقه لاحضار شقيقاته من مدينة بيت لحم استكمالا للتحضير لحفل زفاف شقيقته، قبل ان يتم اطلاق النار عليه من جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المعروف "بالكونتينر" ويفصل بين مدينتي القدس وبيت لحم.

واعتبرت الشبكة ما جرى بأنه قتل متعمد عن سبق اصرار، وجريمة واضحة المعالم دون اي سبب او مبرر سوى ما تسوقه اجهزة الاحتلال من اكاذيب ضمن تهم ملفقة، وجاهزة دائما من محاولة دعس في المكان وهو ما تنفيه كل الوقائع على الارض، وافادات شهود عيان تواجدوا في الوقت الذي تمت فيه عملية القتل، اضافة للحقيقة الدامغة ان الشهيد كان يحضر لحفل زفافه المقرر ايلول المقبل .

وتطالب الشبكة في بيان وصل وطن نسخة عنه، بتدخل دولي فوري من الامم المتحدة، وهيئاتها المختصة لمعاقبة قادة الاحتلال بشكل رادع وجدي لثنيهم عن مواصلة مسلسل الجرائم المتصاعدة، والعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وفرض العقوبات الدولية تمهيدا لمحاكمة قيادات الاحتلال في ظل تصاعد عمليات الهدم، وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي خصوصا في مدينة القدس، ومحيطها وما تتعرض له من سياسات، واجراءات هدفها تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، وخلق وقائع على الارض لتكريس الاحتلال، وهو يتطلب جهدا سياسا رسميا فلسطينيا مكثفا لمواجهة هذه الممارسات كجزء اساس من معركة مواجهة سياسات الضم، ومخطط الاحتلال لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتدعو الى ارادة دولية فاعلة وحقيقية لانفاذ القانون الدولي، وتحقيق العدالة الدولية، والانسانية، والشروع بفتح تحقيق دولي في ملف جرائم الحرب في الاراضي الفلسطينية المحتلة .