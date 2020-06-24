الصحة: التوقعات الطبية تشير الى ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا اليوم واليومين القادمين

وطن: قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية والناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن التوقعات الطبية تشير الى ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم واليومين القادمين بسبب المخالطة المباشرة والأعداد الكبيرة التي حضرت الأعراس ولم تلتزم بشروط السلامة العامة وإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس

وأوضح الشخرة في حديث للإذاعة الرسمية صباح الاربعاء، أن غالبية الاصابات الجديدة بشكل أساسي هي لمشاركين في أعراس وحفلات بعد تتبع الخارطة الوبائية وناتجة عن المخالطة المباشرة لمصابين من عمال أو أطباء من الداخل.

وأشار الشخرة إلى وجود ثلات حالات خطرة من بين المصابين بفيروس كورونا وهي في العناية المركزة متوقعا أن تكون هناك حالات بحاجة للعناية المكثفة والتنفس الاصطناعي.