نادي الأسير: أوضاع الأسرى معقدة وصعبة في سجون الاحتلال

وطن: قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال، بالغة التعقيد والصعوبة، وأن إدارة السجون تتمادى بوحشيتها وعدوانها بحق الأسرى، خاصة الأسرى المرضى.

وعبّر فارس في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الاربعاء، عن قلقه الشديد من انتشار فيروس كورونا بين الأسرى، في ظل عدم توفر وسائل النظافة والتعقيم والاكتظاظ والتواصل المباشر بين الأسرى ووجود المرضى منهم، مؤكداً في السياق عدم انتشار الفيروس حتى اللحظة.

وبشأن مسألة زيارات ذوي الأسرى، أشار فارس إلى أن المنظمات الدولية رغم مناشدتها بالتدخل للتأثير على حكومة الاحتلال بالسماح لذوي الأسرى بزيارة أبنائهم، لا تزال ترواح بمواقفها، لافتاً إلى موقف المنظمات الأهلية والحقوقية الصارم الرامي لإنهاء الاحتلال والإفراج عن كافة الأسرى.