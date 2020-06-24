الاحتلال يهدم منزلا في قرية "بيت سيرا" غرب رام الله

رام الله-وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح الأربعاء، منزل المواطن أحمد ياسين، في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت إخطارات بالهدم ووقف البناء لعشرات المنازل في قرية بيت سيرا بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مراسلنا، أن غالبية المنازل التي سلّمها الاحتلال إخطارات بالهدم مأهولة.

يذكر أن المواطنين أفشلوا، أول أمس الاثنين، عملية هدم أخرى بحق أحد منازل القرية، بعد أن اعتصموا داخله، ومنعوا قوات الاحتلال من تنفيذ عملية الهدم.