المحكمة ترفض سادس طلب إخلاء سبيل الصحفي سامي الساعي والأمن يفتش منزله

وطن: رفضت محكمة صلح طولكرم طلب إخلاء سبيل آخر للصحفي سامي الساعي الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي من مكان عمله في مدينة طولكرم، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.

وأفاد مجد الجندب، محامي الساعي، أنه لم يتم التحقيق مع سامي طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سامي أبدى انزعاجه مما يحدث معه لعدم وجود تهمة ثابته عليه أو أي دليل إجرامي، ومؤكداً أن ما يحدث معه يخالف القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأضاف: "قدمنا طلبات إخلاء سبيل أكثر من مرة، وكان آخرها أمس الثلاثاء، لكنها رُفضت جميعاً، بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه".

من جانبها قالت أماني الساعي زوجة سامي، إن "قوة من الأمن الوقائي والمباحث اقتحمت المنزل وفتشت المنزل وصادرت أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخاصة بها وبأطفالها".

وأشارت أماني إلى رفض المحكمة لستة طلبات إخلاء سبيل، منوهة إلى أنه لا يوجد أي تهمة مباشرة موجهة لسامي حتى الآن.

ومن المقرر أن يُنهي الصحفي سامي الساعي اليوم الأربعاء المدة المقررة لتمديد المحكمة (15 يوماً)، ليكون بذلك قد أمضى 17 يوماً في السجن، من بينها يومين اعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي.

وقام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الصحفي سامي الساعي مساء الثلاثاء بتاريخ 9/6/2020، من مكان عمله، وبقي معتقلاً على ذمة الجهاز حتى يوم الخميس، ليتم تحويله فيما بعد إلى النيابة العامة التي طلبت من محكمة صلح طولكرم، تمديده لمدة 15 يوماً.

وكان سامي قد سلّم الأمن الوقائي جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها، حسب محامي آخر لسامي الساعي، مشيراً إلى أنّ "الساعي، وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته".

واعتبر المحامي فراس كراجة، أنه "حتى لو أن الصحافي الساعي قد نشر أي خبر (له علاقة بالتنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي حسب ما أفادت وسائل إعلام) فإن ما جرى معه يأتي ضمن تكميم الأفواه، وأنه أمر مخالف للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير".