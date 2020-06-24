مجلس الأمن يبحث اليوم خطة الضم الإسرائيلية

وطن: يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا على مستوى عالٍ، بشأن الشرق الأوسط، ولبحث خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، سيقدمان إفادة لأعضاء المجلس بشأن مسألة الضم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأعلنت القيادة الفلسطينية في التاسع عشر من مايو/ أيار المنصرم، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حلّ من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية.



