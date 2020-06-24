الاحتلال يصيب شاباً بالرصاص في مخيم قلنديا ويهدم منزلاً في بيت حنينا

وطن: أصيب مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في مخيم قلنديا، كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في بيت حنينا شمال القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، المخيم، ودارت مواجهات أصيب خلالها شاب برصاص الاحتلال بقدمه ونقل للعلاج إلى مجمع فلسطين الطبي، كما اعتقلت الشاب محمد زيات من منزله بالمخيم.

وفي بيت حنينا شمال القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن شرحبيل علقم يقع في منطقة تل الفول بالحي.