الطب الوقائي: لا نستبعد وجود بؤر غير مكتشفة في محافظات أخرى

وطن: قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه، الأربعاء، إنه من غير المستبعد وجود بؤر غير مكتشفة للوباء في محافظات أخرى على غرار محافظة الخليل.

وشدد عبد ربه في تصريح خاص لموقع corona.ps، على أهمية اتخاذ اجراءات الوقاية في كل المحافظات، مؤكداً أن النظام الصحي في محافظة الخليل يعمل بكامل طاقته.

وأضاف، قمنا بتحويل عينات من المحافظة لمختبرات المحافظات الأخرى لتسريع الحصول على النتائج.

وقال: "إن المصاب قد ينقل العدوى لـ 10-15 شخصاً في المتوسط في هذه الموجة، خاصة في بعض مناطق الخليل"، لافتاً إلى أن هناك مظاهر عدم التزام بالإجراءات حتى في حالة الإغلاق المعلنة،

وأوضح عبد ربه أنّ أغلب المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض حالياً، ووضعهم الصحي مستقر، وأن نسبه بسيطة من المصابين احتاجت الدخول لمراكز العلاج، وعددهم في الخليل وبيت لحم حوالي 30 حالة، وأن باقي المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، أو أعراضهم بسيطة، يتم حجرهم منزلياً.