"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجه خطة الضم

وطن: عقد وفدٌ من قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لقاءً تشاورياً مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لبحث القضايا التي تشغل الساحة الفلسطينية، سيما "خطة الضم" و سبل مواجهتها و التصدي لها.

وأطلع خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وفد الشخصيات المستقلة على برنامج القوي السياسية وخططها الوطنية من أجل مواجهة و التصدي لها على الأرض بكل أدوات النضال الممكنة السياسية و غيرها و على كافة الجبهات.

وأجمع الطرفان على ضرورة دفع عجلة المصالحة و استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة كافة التحديات و المؤامرات التي تعصف بالقضية.

وبحث اللقاء المعيقات التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة و تفعيل اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات التي وقعت عليها كافة الفصائل و القوى السياسية المشاركة في حوار المصالحة بالقاهرة.

وشدد الطرفان على أولوية و أهمية انعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، و التوافق على برنامج وطني شامل لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وصد كافة المؤامرات الاحتلالية والأمريكية.