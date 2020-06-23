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"الشخصيات المستقلة" تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجه خطة الضم

23.06.2020 11:42 PM
&quot;الشخصيات المستقلة&quot; تبحث مع الجهاد الإسلامي سبُل مواجه خطة الضم

وطن: عقد وفدٌ من قيادة تجمع الشخصيات المستقلة لقاءً تشاورياً مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لبحث القضايا التي تشغل الساحة الفلسطينية، سيما "خطة الضم" و سبل مواجهتها و التصدي لها.

وأطلع خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وفد الشخصيات المستقلة على برنامج القوي السياسية وخططها الوطنية من أجل مواجهة و التصدي لها على الأرض بكل أدوات النضال الممكنة السياسية و غيرها و على كافة الجبهات.

وأجمع الطرفان على ضرورة دفع عجلة المصالحة و استعادة الوحدة الوطنية  لمواجهة كافة التحديات و المؤامرات التي تعصف بالقضية.

وبحث اللقاء المعيقات التي تحول دون تطبيق اتفاق المصالحة و تفعيل اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات التي وقعت عليها كافة الفصائل و القوى السياسية المشاركة في حوار المصالحة بالقاهرة.

وشدد الطرفان على أولوية و أهمية انعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، و التوافق على  برنامج وطني شامل لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وصد كافة المؤامرات الاحتلالية والأمريكية.

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