تسجيل 87 حالة وفاة و1332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مصر

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 حالة وفاة، و1332 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد، في تصريح له، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا"، ارتفع ليصبح 17022 حالة.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 58141 حالة، من ضمنها 15535 تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و2365 حالة وفاة.