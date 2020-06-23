12 إصابة جديدة بكورونا، بينها 11 في الخليل وواحدة في نابلس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 إصابة في مدينة الخليل، وإصابة في نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 179 إصابة.



وأوضحت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375، إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 754.

وبلغت حالات التعافي 616 حالة، أما حالات الوفاة فبقيت على حالها 5 وفيات.

وأشارت كيلة إلى إجراء 2472 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها سلبية باستثناء الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها اليوم.

و تم سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات وستصدر نتائجها خلال الساعات القادمة.