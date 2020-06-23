دولة الاحتلال | 459 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أصيب 459 شخصًا بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، منذ ساعات مساء الإثنين حتى مساء الثلاثاء، في أعلى زيادة يوميّة منذ ذروة الجائحة في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت وزارة الصحّة في دولة الاحتلال إنّ عدد المرضى النشطين وصل إلى 5299، بينما انخفض عدد الخاضعين لأجهزة تنفس صناعي إلى 27.

إلى ذلك تواصل وزارة الصحة وصناديق المرض إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم، أمس الإثنين، إجراء 12337 فحصا في دولة الاحتلال، أظهرت نتائج 2.7% منها بأنها موجبة.

ووفقا للتقرير الذي يشرف على تحضيره شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، فإن مراكز الخطر والبؤر لتفشي كورونا هي: عرعرة النقب، وبني براك، وأم الفحم وبات يام.

وأشار أحد التقارير الصادرة اليوم إلى أن معدلات الإصابة في بات يام متشابهة في نسب تفشي الفيروس خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل.

وأفاد التقرير أن "هذه الحالة في بات يام غير عادية للغاية مقارنة بما يحدث في مدن أخرى"، حيث لوحظ أن معدل الإصابات بين البالغين في المدينة يمكن أن يؤدي إلى تفشي وحالات مرضية شديدة.

ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، بدأت السلطات الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.

كما يتواصل النقاش في المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، بشأن منح جهاز الأمن العام "الشاباك" الصلاحيات مجددا لتعقب الهواتف الخليوية للمرضى والمصابين بالفيروس، وذلك كإجراء لمنع تفشي كورونا، علما أن جهات في وزارة الصحة الاسرائيلية شككت بجدوى تعقب الشاباك للهواتف الخليوية وعدم نجاعة ذلك بالحد من انتشار الفيروس، وسط تحذيرات من موجة ثانية.

ويدفع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء في الليكود نحو تشريع القانون الذي يجيز للشاباك تعقب الهواتف الخليوية، فيما يتحفظ وزراء "كاحول لافان" على هذا التشريع، علما أن الحكومة قد تبادر لسن القانون وتقديمه للكنيست في حال استمرت معدلات الإصابة بكورونا بالارتفاع.

في المقابل، عارض رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، استخدام التعقب الهاتفي لتحديد المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم.

وعزا أرغمان ذلك إلى الخشية من كشف قدرات الجهاز التكنولوجية، مضيفا أنه "لا توجد حالة طوارئ تشرعن استخداما كهذا".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في دولة الاحتلال في منتصف آذار/مارس الماضي، سجلت 21082 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 15768 شخصا، بينما سجلت 307 حالة وفاة.

(عرب 48)