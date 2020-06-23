مقتل شاب بإطلاق نار خلال شجار وقع بين الأجهزة الأمنية ومواطنين في العيزرية

وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة والاجهزة الامنية تحقيقا في ظروف مقتل مواطن باطلاق نار في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن قوة من الشرطة والاجهزة الامنية تحركت برفقة بلدية العيزرية من اجل تنظيف قطعة ارض وفتح طريق فيها لاقامة مشروع عليها، واثناء ذلك قامت مجموعة من الاشخاص باعتراضهم ووقع شجار، اطلقت خلاله النيران واصيب عدد من الاشخاص تم نقلهم لمستشفيات الداخل لتلقي العلاج.

واضاف ارزيقات أنه تبين وفاة مواطن نتيجة لاصابته بالشجار وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة.