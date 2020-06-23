اشتية: لدينا إجماع دولي رافض للضم ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية



وطن: استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ممثل اليابان لدى دولة فلسطين السفير ماسايوكي ماجوشي، وتسلم منه موقف اليابان الرسمي الرافض للضم، وضرورة التزام دولة الاحتلال بالقانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار ماجوشي إلى أن تطبيق مخططات الضم الإسرائيلية سيحطم فرص تحقيق حل الدولتين، ويؤثر على جهود اليابان المبذولة في دعم عملية السلام في المنطقة، خاصة مبادرة ممر السلام والازدهار.

وثمن اشتية موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الوصول الى دولته المستقلة، قائلا: "الآن لدينا اجماع دولي يرفض الضم الإسرائيلي، ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية كإجراء احترازي، وفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما نفذت مخططاتها".

كما استقبل رئيس الوزراء القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي، وبحث معه اخر التطورات السياسية، ومواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، واهمية وجود ضغط دولي جاد على دولة الاحتلال والولايات المتحدة لوقف هذه المخططات.