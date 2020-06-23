القناة 13 العبرية: اسـتــشـهاد الشاب الذي أطلق الاحتلال النار عليه على حاجز "الكونتينر"

وطن: ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز الكونتينر بين بيت لحم والقدس، مساء اليوم، استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الأنباء الأولية تؤكد أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أوقفوا مركبة يستقلها أحد الشبان، وأطلقوا الرصاص عليه، ولم تعرف بعد حالته الصحية، فيما منع الاحتلال طاقم الهلال الأحمر من الوصول للشاب، وتقديم الإسعافات له.