محافظ طولكرم: اصابة جديدة بكورونا في طولكرم من الطلبة العائدين من مصر

رام الله وطن: أعلن محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر عن تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقال ابو بكر لتلفزيون الفجر ان الاصابة هي لطالب من الطلبة العائدين من مصر، حيث جرى الكشف عن إصابته فجر اليوم، وتم نقله إلى الهلال الأحمر من منزله في نزلة عيسى.

واكد ابو بكر ان المصاب مخالط لبعض من الأقارب، ولكن بعد التأكد من إصابته تم المباشرة بالتحقيق لخارطة المخالطين وأخذ الإجراءات اللازمة.

وكانت وزيرة الصحة مي كيلة اعلنت صباح اليوم عن تسجيل 33 اصابة جديدة في الخليل.