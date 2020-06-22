ولاية فلوريدا الأمريكية تجتاز عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الاثنين، تسجيل 2926 حالة إصابة جديدة بـكورونا، ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 100217 حالة مؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الضحايا على مستوى الولاية إلى 3173 حالة.

وأرجعت الوزارة السبب في الزيادة التي وصفتها بـ"المقلقة" إلى إعادة فتح الحانات والصالات الرياضية ودور السينما بسعة جزئية في جميع مقاطعات جنوب فلوريدا باستثناء ثلاث.

من جهته، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأسبوع الماضي، إن "إغلاقا آخر من الممكن أن يعلن عنه، وهو غير مدرج في الخطط... نحن لا نتراجع".

وحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة هي السابعة عالميا من حيث معدل الوفيات، حيث سجلت 3.6 حالة وفاة لكل 10 آلاف من السكان، فيما تتصدر هذه القائمة بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد.

المصدر: RT + "صحيفة ميامي هيرالد" + "رويترز"