بدك وطن ولا راتب؟!

كتبت: دعد صيرفي

"بدكم وطن أكثر ولا مصاري أكثر؟" كان ذلك سؤالاً مجازياً تصبيرياً تشجيعياً موجهاً للشعب الفلسطيني على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني، في دعوة غير صريحة منه لشحذ الهمم الفلسطسنية لتحمل الظرف الاقتصادي والمادي الراهن كمساهمة من هذا الشعب لمقاومة صفقة القرن ومشروع الضم من قبل الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكن هل يكفينا سؤال كهذا لاستجماع قوانا وربط الأحزمة على أوجاعنا لنتمكن من مواجهة كل متطلبات المرحلة الراهنة؟! تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية على مدى عقود متراكمة، أيمكن أن يحلها شعار أو سؤال ضمن خطاب؟!

لم يعد نضالنا يتعدى مجال الكلمات والشعارات، ولعل كلماتي هذه هي جزء منها كما هو الحال العام! باتت القضية الآن محصورة برفض الضم للأراضي الفلسطينية؛ وبل وأصبحت تلك "الفتفوتة" من القضية في موضع مقايضة مع الرواتب والوضع الاقتصادي في البلد، فإما الوطن وإما الراتب! وعلينا أن نختار، ولماذا يفترض بنا الاختيار! أليس من المفترض أن يكون الوطن مستقراً ومسكناً فيزيائياً وروحانياً في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا! أم أن كل ذاك لا يعدوا كونه ضمن دائرة الشعارات أيضاً.

في هذا الصباح غرق رأسي بتلك التساؤلات بينما كنت في حافلة للركاب (أغلبهم موظفون) متجهة من نابلس إلى رام الله، لماذا لم يتم العمل على بناء الوطن وفق معطيات الاستقلالية الاقتصادية منذ بداية نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية؟ ولماذا نستذكر حاجتنا تلك في اللحظة الأخيرة تماماً كما يفعل طالب مدرسي كان يمضي وقته طوال العام الدراسي لاهياً متسكعاً ثم يأتي في ليلة الامتحان ليفتح الكتاب المدرسي في محاولة منه لتحقيق شيء من راحة ضميره بأنه فعل ما يتوجب عليه فعله وحاول دراسة المادة المطلوبة منه لكنها غير مفهومة بالنسبة له! بالطبع لن يتمكن من ختم المادة المطلوبة أو حتى استيعاب جزء منها، فهو لم يكرس لها شيئاً من طاقته خلال العام، وهذا للأسف هو حالنا الآن!

أصبحت أخجل من الحديث عن المطالبة بكامل فلسطين وعدالة قضيتها الكاملة من البحر إلى النهر، بت أخجل من مجرد الحديث عن حقوق اللاجئين بالعودة إلى أراضي أجدادهم لكي لا أبدو في نظر من أمامي شخصية خيالية من كتاب فانتازيا التاريخ! شدت سلمى ابنة الخمسة أعوام طرف قميصي منبهة إياي لوصولنا إلى حاجز زعترة العسكري، نهض فجأة شاب عشريني كان جالساً في المقعد المحاذي لمقعدنا وانتزع هويته الشخصية من محفظته وأخفاها على رف فوق مقعده ثم عاد للجلوس كبقية الركاب، تلفت يميناً ويساراً ليتأكد من عدم انكشاف أمره لكنه لاحظ متابعة سلمى لتصرفه ذاك فابتسم لها وعاد إلى ترتيب هندامه.

حان دور حافلتنا للتفتيش فصعد جندي احتلالي الحافلة طالباً بلغة عربية شبه فصحى تزويده بالهويات الشخصية لجميع الركاب باستثناء النساء، نهض ذات الشاب من فوره متبرعاً بجمع الهويات من الركاب ضمن حركة استغربتها في البداية منه، ناول الشاب الجندي الهويات الشخصية، فسأله الجندي ساخراً:

- احكيلي، بدك وطن ولا راتب؟

صعقت عند سماع ذلك السؤال الساخر في موقف يمتلك فيه ذلك الجندي زمام التحكم الكامل بكل أحداثه بين السماح أو عدمه لنا بالمرور، أن يصبح ذلك سؤالاً يتندر به جندي احتلالي على حاجز زعترة لهو أمر يدعو إلى التوقف عنده، هو يعلم وجعنا ويحزه الآن بالسكين! يمسك برتقال يافا يلقيه أرضاً ويهشمه تحت "بسطاره" القذر! يحمل ماء بحر البلاد كلها ويسكبها أرضاً على مرآنا جميعاً نحن العطاشى للبلاد ويضحك ساخراً من عجزنا.

ابتسم الشاب وأجاب في لهجة ساخرة أيضا:

- طبعاً بدنا رواتب!

ضحك الجندي ثانية هذه المرة ضحكة منتصر، وأعاد الهويات الشخصية جميعها إلى الشاب دون فحصها كاملة! وأشار للسائق بأن بإمكانه استكمال رحلته الآن، نظرت إليه حاقدة عليه لإجابته المهينة تلك، ابتسم لي وهو يتناول هويته الشخصية حيث خبأها على الرف دون تسليمها للجندي وقال:

- بدنا نعيش يختي، لو مسكوا هويتي وعرفوا إني من مخيم بلاطة كان رقعوا الباص كله وما خلونا نروح نشوف لقمة عيشنا!

أسكتني رده وأخرس الأسئلة التي كانت تضج في رأسي قبل هذا الموقف، وذهلت لسرعة بديهته وتصرفه لحماية نفسه والركاب، وشكرت الله لأن الجندي لم يقم بعدّ الهويات المستلمة ومقارنتها بعدد الركاب الموجودين فعلياً! ثم استذكرت مقطعاً للكاتب غسان كنفاني يقول فيه: "أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث ذلك كله".