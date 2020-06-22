مصر: تسجيل 85 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 85 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد مجاهد، في تصريح له اليوم الاثنين: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 56809 حالة، من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 2278 حالة وفاة.