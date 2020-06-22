مجلس إدارة نادي القضاة الفلسطينيين يلتقي برئيس الوزراء محمد اشتية

وطن: عقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية نادي القضاة الفلسطينيين لقاء مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أول أمس السبت، في مقر مجلس الوزراء برام الله، وتناول اللقاء العديد من المحاور التي تتعلق بالعلاقة بين جمعية نادي القضاة الفلسطينيين بوصفها الجسم الأهلي الذي يمثّل عموم قضاة فلسطين والمؤسسات الحكومية الأخرى على قاعدة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واحترام هيبة القضاء واستقلاله.

وقد رحب رئيس الوزراء بالقضاة الحاضرين وأكد على أهمية الدور المنوط بالقضاة في بناء دولة المؤسسات والقانون وحماية الحقوق والحريات العامة، كما ثمن الدور النشط لجمعية نادي القضاة في تعميق الدور الوطني للقضاة في المشاركة في حماية المنجز الوطني لشعبنا، وتمنى على النادي أن يقدم المشورة لجهات الدولة كافة في كيفية تطوير السلطة القضائية والنهوض بها، واعداً أن يقدم المساندة لنادي وأن ينظر في الطلبات المقدمة من مجلس إدارة النادي.

من جانبه شكر رئيس جمعية نادي القضاة الفلسطينيين المستشار عبد الكريم حنون رئيس الوزراء على حسن الاستقبال مؤكداً على العلاقة التكاملية بين كافة سلطات الدولة ومبيناً أهمية الدور المنوط بجمعية نادي القضاة كجمعية مهنية للقضاة في الدفاع عن استقلال وكرامة السلطة القضائية، وأكد على أن نادي القضاة سوف يكون مبادراً دائماً في تقديم الرؤى لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة ومساندة جهود تطوير السلطة القضائية.