تأجيل محاكمة المعتقلة المقدسية إيمان الأعور حتى الأحد القادم

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، محاكمة المعتقلة المقدسية إيمان الأعور حتى الأحد القادم.

وأكدت عائلتها أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة، وتأجيل اعتقالها يهدد حياتها بالخطر.

وأشار مكتب "إعلام الأسرى"، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت إيمان الأعور (45 عاماً) الأربعاء الماضي، أثناء استعدادها لزيارة نجلها الأسير محمد في سجن النقب الصحراوي.

يذكر أنها زوجة المعتقل عبد المنعم الأعور الذي يقبع في زنازين المسكوبية منذ قرابة الشهر ،وهي شقيقة الشهيد محمد فطافطة، الذي ارتقى على أرض سلوان في الانتفاضة الأولى .