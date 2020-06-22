محدث| 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 16 إصابة في مدينة الخليل وإصابتين في دورا بمحافظة الخليل، و8 إصابات في محافظة بيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 168 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 1196 إصابة.

وتم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من جمهورية مصر العربية وعددهم 270 مواطناً، وقد تم الحجر عليهم إلى حين ظهور نتائجهم، حيث أشارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع فحوصاتهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً