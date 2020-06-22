محافظ نابلس: لن يتم تمديد فترة الاغلاق التي تنتهي مساء اليوم
وطن: أكد محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، أنه وبعد التشاور بين لجنة الطوارئ وخلية الأزمة، تقرر عدم تمديد فترة الإغلاق في المحافظة لتعود الحياة إلى طبيعتها بدءًا من الثامنة مساء اليوم.
وأوضح رمضان في بيان صحفي، أنه لن يتم التمديد لكن مع مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية، كما أكد على منع إقامة الأفراح وحفلات الاستقبال والتخرج وبيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، تحت طائلة المسؤولية.
وأضاف: "على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء".
وأكد أن طواقم من الشرطة والصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله.
وشدد على إجبارية الالتزام بإجراءات السلامة العامة بما فيها إرتداء القفازات ووضع الكمامات في الأسواق والأماكن العامة.