وزير الزراعة يعلن صرف 731 ألف دولار لـ62 مزارعا من غزة

وطن: أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الاثنين، عن صرف مبلغ 731 ألف دولار لـ 62 مزارعا من قطاع غزة، من متضرري الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2008-2009.

وأشار عطاري إلى أن استكمال صرف المساعدات للمزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستستمر في الفترة القادمة ضمن مشروع تعزيز صمود المزارعين الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه الوزارة وصندوق درء المخاطر.

وأكد عطاري حرص الحكومة على دعم التنمية الزراعية كجزء هام من استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي.