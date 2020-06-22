فيديو| جماهير غفيرة تشارك في المهرجان الوطني في أريحا رفضاً لخطة الضم

رام الله- وطن: شاركت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، مساء اليوم الإثنين، في المهرجان الوطني في أريحا، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية، بحضور دولي واسع.

وحضر المهرجان صف واسع من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع الدولي، إضافة لإعضاء اللجنتين التفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزراء، وقادة الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الاوروبي، وقناصل الدول الاجنبية بمن فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الاردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجزت عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان.

وأغلق الاحتلال حاجز "الحمرا"، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى أريحا، فيما اندلعت مواجهات بين الشبّان وجنود الاحتلال في المكان.