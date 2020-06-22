صور| الاحتلال يحتجز عشرات الحافلات ويعيق وصول المواطنين للمهرجان المركزي في أريحا

رام الله- وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي "الحمرا" و"معالي إفرايم" شمال المحافظة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "الحمرا"، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لمنعهم من الوصول إلى أريحا.