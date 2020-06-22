الحكومة تشكّل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات بما فيها الصحة

رام الله- وطن: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتيه، خلال الجلسة الأسبوعية لاجتماع الحكومة، في رام الله، عن تشكيل لجنة لدراسة الترقيات في جميع الوزارات، بما فيها الصحة. مؤكداً أن الترقيات العليا بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء والرئيس، وأن الترقيات عموما متوقفة بقرار الرئيس منذ العام الماضي جراء الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

واتخذت جلسة رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، قراراً بعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والحكومة يوم الأربعاء في الأغوار.

كما أعلن عن تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار، مؤكدا ان الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم الاسرائيلية.

وتم السماح بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة، وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، والذي يحصر عدد المحتفلين فيها بما لا يزيد عن خمسين شخصا

وأشار الى ان عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف تموز.

وأكد أن خطط إجلاء العالقين خارج فلسطين تسير وفق البرنامج المعد حيث سيتم اجلاء العالقين في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا قبل نهاية الشهر الجاري وصولا إلى إجلاء جميع العالقين في أقرب وقت ممكن