القطري ناصر الخاطر على قناة "إسرائيلية" للترويج لاستضافة بلاده مونديال 2022

وطن: أثار ظهور مسؤول قطري على قناة "إسرائيلية"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للنظام القطري بالتطبيع الصريح مع كيان العدو الصهيوني.

وظهر المدير التنفيذي لكأس العالم 2022 في قطر، ناصر الخاطر، أمس الأحد، على قناة "I24 NEWS" العبرية، للترويج لاستضافة بلاده للمونديال.

وتصدّر وسم #مسؤول_قطري_بقناة_اسرائيلية موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إذ انتقد النشطاء "التطبيع القطري مع الاحتلال والترويج لكأس العالم من خلال شاشة إسرائيلية".

يُشار إلى أنّ هذا الحدث ليس الأول من نوعه على مستوى تطبيع قطر مع ],gm الاحتلال، من بوابة الرياضة، إذ تم عزف "النشيد الوطني الإسرائيلي" المسمى (هاتكفاه) في قطر، بعد الإعلان عن فوز لاعب الجمباز "الإسرائيلي" أليكس شاتيلوف، بميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز، الذي أقيم في قطر في مارس 2019. واعتبر نشطاء في حينه "مشاركة الوفد الإسرائيلي كشفت النقاب عن جهود الدوحة المستمرة للتطبيع مع الاحتلال في الخفاء وفضحت تناقض مسؤوليها". بينما أدان قطريون استقبال الفريق الصهيوني في بلدهم، في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخطط التصفية الصهيوني الأمريكي المسمى صفقة القرن وغيره من المؤامرات الهادفة لشطب القضية ونسف حقوق الشعب الفلسطيني.