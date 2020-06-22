وطن: أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، أن توزيع الإصابات بين مناطق المحافظة، كان كالآتي: 21 في حلحول، و29 في يطا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 إصابات في نوبا، إصابة في السموع، إصابة في تفوح، إصابة في سعير، إصابة في بيت أولا.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ الصباح إلى 142 إصابة، غالبيتها العظمى في الخليل، ومجمل الإصابات في فلسطين إلى 1170.

وأشارت إلى تسجيل 3 حالات تعافٍ جديدة في طولكرم، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 حالة.