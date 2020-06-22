إغلاق محكمة بيت لحم يوم غد الثلاثاء بعد اصابة احد القضاة بالكورونا

وطن:أعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن قاضيا يعمل في محكمة بداية وصلح بيت لحم قد ثبتت إصابته بفايروس الكورونا (كوفيد 19)

وقبل قيامه بإجراء الفحص الطبي يوم أمس حضر القاضي المصاب إلى مقر المحكمة ونظر عددا من الطلبات المستعجلة، وعليه يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي إغلاق محكمة بيت لحم إغلاقا تاما، يوم غد الثلاثاء 23- 6- 2020 ليتسنى تقييم الموقف بالتشاور مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وحفاظاً على السلامة العامة، يطالب المجلس كل من حضر إلى محكمة بيت لحم، يوم أمس، مراجعة الطب الوقائي، والقيام بالإجراء المطلوب وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وتعمل محكمة بداية وصلح بيت لحم بالإضافة إلى محكمة بداية وصلح الخليل ومحاكم الصلح في دورا، ويطا، وحلحول، بالحد الأدنى بموجب تعميم سابق صدر بناء على تطور الحالة الوبائية في المحافظتين الأسبوع الماضي.