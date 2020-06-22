النائب العام يلتقي وزيرة شؤون المرأة

وطن: ﻿ اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مكتبه اليوم الاثنين مع وزيرة شؤون المرأة د. أمال حمد لبحث آليات تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية العامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة الخاصة، ومناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنساء ، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن بما يكفل وصولهم كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

وأكد النائب العام على أن النيابة العامة حريصة على ممارسة دورها في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية بما يضمن السرية والمهنية والمحافظة على النسيج الأسري وذلك بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة ، مشدداً على جاهزية النيابة العامة لتلقي ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بالشأن وكافة القضايا الواردة من وزارة شؤون المرأة ، والتزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظاً بالحماية ، وهم النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

بدورها أشادت وزير شؤون المرأة بدور النيابة العامة في متابعة قضايا المرأة الفلسطينية بالتحقيق والترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يضمن السرية والمهنية مؤكده أن مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات الصلة بقضايا العنف ، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم .