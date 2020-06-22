صحة الاحتلال: تسجيل حالة وفاة و56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت صحة الاحتلال، اليوم الإثنين، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علما أن حصيلة الإصابات النشطة بلغت 4848، وسجلت وفاة جديدة لترفع الحصيلة لـ307.

ووفقا لمعطيات صحة الاحتلال، فإن عدد الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، بلغت 20869 إصابة، علما أن 15714 من المصابين تماثلوا للشفاء.

ويرقد في المستشفيات أكثر من 200 من المصابين، وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، فيما 46 حالة وصفت بالخطيرة بينها 29 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.