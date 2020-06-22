مظاهرة غاضبة لأهالي النقب ضد الهدم والترحيل

وطن: شارك أهالي النقب في مظاهرة غاضبة في بئر السبع، ضد الممارسات العنصرية وعمليات الهدم وأوامر الإخلاء والترحيل والاستيلاء على الأراضي وتحريشها من قبل "الصندوق القومي اليهودي".

ورفع المشاركون خلال التظاهرة، لافتات منددة بالسياسة الممنهجة التي تستهدف وجود أصحاب الأرض الأصليين في النقب.

وكانت قد انطلقت قافلة مركبات من قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف، وبلدات أخرى في منطقة النقب، وهي تقل عدد من الأهالي للتظاهر قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع.

ونظمت المظاهرة بدعوة من "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب"، مؤكدة أن "المشاركة في المظاهرة واجب وطني وأخلاقي ودعم وتعزيز لصمود أهلنا".

وشهدت البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد ومناطق أخرى في النقب.