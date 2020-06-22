الصليب الأحمر:استئناف برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم اعتباراً من 6 تموز

وطن: أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نادي الأسير باستئناف برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم اعتبارًا من السادس من تموز القادم.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان لها، الاثنين، أنها لاتزال في محادثات مستمرة مع سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية حول طرق الاستئناف الكامل لبرنامج الزيارات العائلية من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار جائحة كورونا و حالة الطوارئ المعلنة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، و مراعاة الاجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على سلامة الأهالي و المعتقلين.