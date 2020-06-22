الولايات المتحدة سجلت 305 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: سجلت الولايات المتحدة مساء أمس، 305 وفيات إضافية ناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها في الساعة 30،20 بالتوقيت المحلي (30،00 ت غ الإثنين) جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وهو اليوم العاشر على التوالي الذي تنخفض فيه حصيلة الوفيات من جراء كوفيد-19 في البلاد إلى ما دون الألف، واليوم الثالث الذي تنخفض فيه إلى ما دون 400 وفاة منذ بلغ الوباء ذروته في منتصف نيسان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية