بولتون: ترامب ساذج يحب مقابلة المستبدين.. ولم يقلق منه بوتين وكيم جونغ

وطن: وصف مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ساذج"، ونادرًا ما يقرأ كثيرًا، ويحصل على إحاطات إعلامية مرة أو مرتين أسبوعيًا.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية، مساء الأحد، إن التهديد من كوريا الشمالية اليوم أكبر من أي وقت مضى، لأنه ليس هناك شك على الإطلاق في أن عمل كوريا الشمالية مُستمرة في برامجها النووية والصاروخية.

ووصف بولتون كوريا الشمالية ب"أنها واحدة من أكثر المجتمعات سرية على وجه الأرض".

وقال بولتون إنه لا يعتقد أن بيونغ يانغ قد "أبطأت قليلا خلال هذين العامين من المفاوضات. لذا، مثل سنوات أوباما الثماني فقدنا سنتين أو ثلاث سنوات أخرى. وتستمر كوريا الشمالية وإيران وغيرها من قدرات الدولة المارقة في التقدم".

كما انتقد بولتون التواصل الذي قام به ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأوضح بولتون: "الفكرة القائلة بأن - مجرد التملق - والثناء على هذا الديكتاتور الوحشي ستقنعه بأنه يمكن عقد صفقة مع دونالد ترامب، في اعتقادي، كانت ساذجة وخطيرة على حد سواء".

ومن ناحية، أخرى، قال مستشار الأمن القومي السابق إلى أنه من واقع تجربته فإن ترامب "نادرًا ما يقرأ الكثير".

ورأى بولتون إن الرئيس يجب أن يحصل على إحاطات إعلامية يومية، لكن ترامب كان يحصل عليها مرة أو مرتين أسبوعيًا... إنه أمر غير معتاد للغاية، ليس من الواضح لي أنه قرأ الكثير من أي شيء".

وقال بولتون: "لا أعتقد أنه صالح للمنصب"، مُضيفا أن ترامب ليس لديه مبدأ توجيهي يسير وفقا له.

في حين اعتبر مستشار الأمن القومي السابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرى الرئيس ترامب "خصمًا خطيرًا"،

وتابع بولتون: "أعتقد أن بوتين يعتقد أنه قادر على تحريكه كما لو كان يعزف كَمان... لا أعتقد أنه قلق بشأن دونالد ترامب".

وفي كتابه الجديد في كتابه الجديد "الغرفة حيث حدث ذلك"، قال بولتون إنه قلق من ترك ترامب وحده في غرفة بمفرده خلال قمة هلسنكي 2018.

وأشار بولتون إلى أنه "لم يكن يعرف ما سيقوله (ترامب) في أي لحظة"، لافتا أنه فوجئ كيف كان ترامب حريصًا على مقابلة بوتين والمستبدين الآخرين.

ومضى بولتون قائلا: "أعتقد أنه كان هناك نفس الانبهار الذي رأيناه بالتحدث مع زعيم مثل بوتين، فيما يتعلق (بالرئيس الصيني) شي جين بينغ و(رئيس كوريا الشمالية) كيم جونغ أون. كان من الصعب شرح ذلك".

وقال بولتون: "اعتاد الرئيس نفسه على التعليق على مدى الغرابة أنه في رحلة واحدة قام بها إلى قمة الناتو، قمة مع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، ومن ثم فلاديمير بوتين في هلسنكي، أنه يعتقد أن أسهلها وأكثرها متعة قد تكون مع فلاديمير بوتين".

وكان بولتون مستشار ترامب للأمن القومي منذ مارس أذار 2018 إلى سبتمبر من العام نفسه، بعد أن اختلف الاثنان بشأن السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك العلاقات مع إيران وفنزويلا وأفغانستان.

وتعرض كتاب بولتون لمعركة قانونية دامت أشهر بينه وبين إدارة ترامب، التي طلبت في محاولة أخيرة الأسبوع الماضي من قاضي فيدرالي بالعاصمة واشنطن وقف نشر الكتاب.

كان البيت الأبيض قد جادل بأن بولتون انتهك اتفاقيات عدم الكشف ويخاطر بالأمن القومي من خلال الكشف عن معلومات سرية.

وأوقف قاضٍ فدرالي يوم السبت محاولة إدارة ترامب منع نشر كتاب بولتون، لكنه ترك احتمال أن يواجه بولتون اتهامات جنائية أو إجباره على تسليم الأرباح المتعلقة بالكتاب.

وفي الكتاب، وجَه بولتون اتهامات مذهلة ضد رئيسه السابق، مُدعيًا أن ترامب طلب شخصيًا من الزعيم الصيني شي جين بينغ مساعدته في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لمعسكرات الاعتقال الصينية لسكانها الأويغور المسلمين، ضمن محادثات محرجة أخرى تتعلق بالسياسة والعلاقات الخارجية.