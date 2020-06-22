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اسعار صرف العملات

22.06.2020 07:09 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي: 

الدولار: 3.42

الدينار: 4.78

اليورو: 3.77

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