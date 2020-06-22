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إقتصاد وأعمال
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
بولتون: ترامب ساذج يحب مقابلة المستبدين.. ولم يقلق منه بوتين وكيم جونغ
الصحة العالمية تعلن تسجيل زيادة قياسية في إصابات كورونا عالمياً
اسعار صرف العملات
حازم القواسمي يكتب لـوطن: الدولة المدنية
الاحتلال يطلق سراح 5 فتيات وحارس بشرط الإبعاد عن الأقصى
6 إصابات جديدة بفيروس كورونا
153حالة وفاة و2198 اصابة بصفوف الجالية الفلسطينية في العالم
شغف الحياة.. الحملة الوطنية للتبرع بالدم تدعو المواطنين عبر وطن لانقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم
الرجوب: الضم سيطلق رصاصة الرحمة على الدولة الفلسطينية.. وسنتخذ قرارا سياسيا بمستوى التحدي
ست آلاف فلسطيني عالق في الخارج نتيجة كورونا.. متى تحين عودتهم؟
الناطق باسم الحكومة ردا على سؤال وطن : نحن بحاجة الى استجابة عربية عاجلة لدعمنا ماليا وسياسيا في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها
نقابة العاملين في القطاع المصرفي لـ وطن: مجازر حقيقية ارتكبت بحق الموظفين خلال فترة الجائحة وإذا لم تتحرك الجهات المسؤولة سيكون لنا ردنا
رند ابنة الأسير عبد الكريم الريماوي لـوطن: كبرت على رسائل والدي خلال الـ20 عاما الماضية وسنكون سويا يوما ما
عمر رحّال لوطن: السلم الاهلي في حاله تهتك، وقضايا القتل زادت في حالة الطوارئ والقوانين الحالية ليست رادعة
اسعار صرف العملات
22.06.2020
07:09 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.42
الدينار: 4.78
اليورو: 3.77
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