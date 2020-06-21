إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار في شقيب السلام

وطن: أصيب شاب يبلغ من العمر 28 عامًا من شقيب السلام في النقب، بعدة عيارات ناريّة، مساء اليوم السبت، ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة وباشرت بمحاولات العلاج والإنقاذ.

وصنفت الطواقم الطبية حالة الشاب بالخطيرة، وعلى إثرها تم نقل المصاب إلى مسشتفى سوروكا في مدينة بئر السبع.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

38 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

قُتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 38 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، آخرهم ضحية جريمة القتل من جت المثلث.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل 6 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 فلسطينيا في الداخل المحتل بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة في الداخل المحتل.

وقتل منذ مطلع العام كل من: محمد رائد وتد (22 عاما) من جت المثلث وأدهم ناطور (20 عاما) من كفر ياسيف وفريد خلاف (20 عاما) من يافا في 16 حزيران/ يونيو، روان الكتناني القريناوي (29 عاما) من رهط يوم 14 حزيران/يونيو، خليل خليل (28 عامًا) من حيفا يوم 10 حزيران/ يونيو، رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) من الرملة يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.

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