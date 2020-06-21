الخارجية تشيد بجهود مصر والأردن في تسهيل عودة العالقين

وطن: أشادت وزارة الخارجية والمغتربين، بجهود جمهورية مصر، والمملكة الأردنية، في تسهيل عودة الدفعة الأولى من العالقين في مصر العربية الى ارض الوطن.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن عدد الدفعة الأولى من العالقين بلغ 270 مواطنا وصل بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة، وجهاز المخابرات، والاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وبتوجيهات ومتابعة يومية من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، واللجنة الوزارية المختصة بقضية العالقين، وبمتابعة ميدانية من سفارتي دولة فلسطين في مصر والاردن، سواء من حيث الترتيبات المتعلقة بنقلهم فجرا الى مطار القاهرة الدولي واستكمال ترتيبات وإجراءات المغادرة حتى ساعة متأخرة من الليل، او ترتيب استقبالهم ونقلهم من المطار إلى الجسر مع السلطات المختصة في المملكة الاردنية ، ليتم استقبالهم من هيئة المعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والشرطة وقوات الامن الوطني والاجهزة الامنية المختلفة التي وفرت لهم بيئة استقبال امنه وصحية ومريحه، كما تم استقبالهم من قبل السفير احمد الديك ممثلا لوزير الخارجية.

وشكرت المملكة الأردنية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني، ومصر الشقيقة برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخارجية المصرية، والخارجية والمغتربين الاردنية، وجميع الجهات المصرية والاردنية المختصة التي بذلت جهودا كبيرة لتأمين اعادة هذه الدفعة، والدول التي تسهل عملية اجلاء العالقين من أبناء شعبنا، وسفارتي دولة فلسطين في القاهرة، والمملكه الأردنية.