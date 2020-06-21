"الديمقراطية": تدعو لإعلان التعبئة الشاملة في مخيمات لبنان لمحاصرة وباء كورونا ومنع انتشاره بين السكان

وطن: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات والمؤسسات الأهلية وفصائل العمل الوطني إلى إعلان التعبئة العامة، صحياً ومجتمعياً، لمواجهة وباء كورونا، في مخيمات اللاجئين في لبنان، بعد أن أصدرت وكالة أونروا تصريحاً اعترفت به بانتقال عدوى كورونا إلى عدد من مخيمات اللاجئين.

ودعت الجبهة إلى ضرورة وضع خطة مجتمعية، تشارك فيها المنظمات الأهلية والاجتماعية إلى جانب الاتحادات الشعبية تمكن من محاصرة الوباء في أضيق نطاق والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب سلسلة من الإجراءات الفورية المتعلقة بالصحة البيئية، وتعزيز دور المراكز الصحية وتزويدها بالأدوات والمواد الضرورية لخوض معركة القضاء على كورونا في المخيمات.

وأكدت الجبهة أن العنصر الأكثر فعالية في معركة مجابهة الوباء هو في التزام المواطنين الفلسطينيين وسكان المخيمات توجيهات المؤسسات الصحية، وتجنب كل مظاهر الاكتظاظ والاحتكاك غير الضروري، واعتماد الآليات الضرورية للحفاظ على نظافة الفرد والجماعة، من موقع الإحساس بالمسؤولية الوطنية في معركة مجابهة الوباء.

كما دعت الجبهة وكالة الغوث إلى توفير المستلزمات والأماكن الضرورية لإجراء الفحوصات على أوسع نطاق وتخصيص أماكن تتوفر فيها الشروط الضرورية لصون صحة المشتبه بإصابتهم، وابرائهم من المرض، وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.