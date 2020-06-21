نتنياهو يحذر من فرض الإغلاق مجددا إذا لم يتم الالتزام بالوقاية من كورونا

وطن: حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال تطرقه إلى الارتفاع المتزايد للمصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول، من أنه قد يؤدي إلى تشديد القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس، وتجديد الاغلاق.

وقال نتنياهو: "إن لم نغير فورا تصرفاتنا بشأن ارتداء الكمامة التي تقوم بها على التباعد الاجتماعي، سوف نتسبب بدون رغبتنا إلى عودة الإغلاقات".

وأضاف نتنياهو: "أمرت صباح اليوم بعقد جلسة تجمع جميع المدراء العامين للوزارات ذات الصلة بالموضوع، وأيضا الحكم المحلي، مع رئيس مجلس الأمن القومي وخبراء أعطوا تقييماتهم، لقد قدموا توقعات مختلفة لمؤسسات مختلفة، وهذه التوقعات صعبة يجب تسوية الاعوجاج الآن".

وتابع نتنياهو "نحن نبذل أقصى جهودنا للتوصل إلى اللقاح- لكن حتى الآن لا يوجد مفر، ولا يوجد بدائل سوى الحفاظ على سياسة مسؤولة وعقلانية حتى نستمر بفتح اقتصادنا وحتى نستمر بإدارة حياتنا بشكل معقول مع كورنا".