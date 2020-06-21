247 مُصابا من الداخل المحتل بكورونا خلال أسبوع

وطن: قالت الهيئة العربية للطوارئ، مساء اليوم الأحد، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، سجّلت نسبة ارتفاع تُقدر بـ17.8%، لافتةً إلى "ارتفاع كبير نسبيا"، خلال الأسبوع الماضي، في كل من باقة الغربية، وعرعرة النقب ورهط وأم الفحم، ومشيرةً إلى أن "نسبة المتعافين العرب في انخفاض". وفي المقابل؛ تَقرَّر تعليق الدراسة في مدرسة الظهرات الابتدائية في عارة - عرعرة، بعد إصابة طالب بالفيروس.

وذكرت الهيئة أن "مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا اليوم الأحد، الساعة 14:30، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، (قد وصل إلى) 1634 مع تسجيل 118 إصابة جديدة خلال نهاية الأسبوع وقد بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأسبوع الماضي 247 إصابة لتسجل نسبة ارتفاع تقدر بـ 17.8%".

وأوضحت الهيئة أنه "يُلاحظ ارتفاع كبير نسبيا خلال الأسبوع الماضي في كل من باقة الغربية مع تسجيل ارتفاع بنسبة المصابين بـ49% ليصل مجمل عدد الإصابات 65 وبتسجيل زيادة أسبوعية بلغت 32 إصابة".

وذكرت أن عرعرة النقب سجلت "ارتفاع بنسبة 43% ليصل مجمل عدد الإصابات 170 وبزيادة أسبوعية بلغت 74 إصابة، ومن ثم رهط مع تسجيل ارتفاع بنسبة 16.8% ليصل مجمل عدد الإصابات 205 وبزيادة أسبوعية بلغت 34 إصابة".

وأشارت إلى أن أم الفحم سجّلت "ارتفاعا بنسبة 16.5% ليصل مجمل عدد الإصابات 103 وبزيادة أسبوعية بلغت 17 إصابة وجت المثلث مع تسجيل ارتفاع بنسبة 13.5% ليصل مجمل عدد الإصابات 37 وبزيادة أسبوعية بلغت 5 إصابات".

247 مُصابا عربيا بكورونا خلال أسبوع

وأوضحت الهيئة أن مجمل عدد الإصابات في دولة الاحتلال، قد ارتفع "ليبلغ 20686 إصابة مع تسجيل 1631 إصابة جديد خلال الأسبوع الماضي وبزيادة بنسبة 8.5%".

وذكرت أن نسبة المصابين الفلسطينيين في الداخل من مجمل المصابين في أراضي 48 تستمر في الارتفاع لتبلغ 7.8%.

وقالت إن مجمل المتعافين الفلسطينيين في الداخل المحتل "بلغ 1026 شخص لتستمر نسبة المتعافين في الانخفاض حيث بلغت 62% وفي المقابل ترتفع عدد الحالات النشطة في مجتمعنا لتصل أكثر من 600 حالة نشطة".

وأوضحت أن "عدد الفحوصات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل قد بلغ 86754 فحص بزيادة 8941 خلال الأسبوع الماضي وبسبة 10.3%".

وفي عارة - عرعرة، أوضحت لجنة أولياء الأمور في مدرسة الظهرات الابتدائية، في بيان، أنها قررت عصر اليوم، تعليق الدراسة في المدرسة منذ صباح غد الإثنين وحتى يوم الخميس المُقبل.

وجاء القرار "بعد الكشف عن إصابة طالب بفيروس كورونا المستجد. وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين لجنة الأولياء والمجلس المحلي عارة عرعرة".

وقالت اللجنة في بيانها: "بعد تشخيص حالة كورونا لطالب بمدرسة الظهرات الإبتدائية، نود إبلاغكم أنه وبعد التشاور خلال الجلسه التي عقدها المجلس المحلي بحضور لجنة الآباء المدرسية، تقرر إغلاق المدرسة بالكامل أمام الطلاب والطاقم الإداري والتدريسي ابتداءً من صباح الغد الإثنين الموافق 22/6/20 حتى يوم الخميس 25/6/20".

وأوضحت أن "العودة (تكون) يوم الأحد الموافق 28/6/20 مع الأخذ بالحسبان التعليمات والتوصيات الصادرة من وزارة الصحة".

وجاء في البيان: "نؤكد بذلك أن الطالب المصاب تواجد بالمدرسة حتى يوم 10/6/20 وعليه فليس هناك داعٍ للتوتر والخوف الزائد وإنما توصلنا لهذا القرار من باب المسؤولية والحذر، متمنيين للمصاب الشفاء العاجل".

وكان مجلس اللقية المحلي قد أعلن عن تعليق الدراسة في مدرسة اقرأ ومدرسة اللقية متعددة المجالات، اليوم، وذلك كإجراء احترازي، بعد أن تبين أن مدرسا من طاقم تدريس مدرسة اللقية متعددة المجالات أصيب بفيروس كورونا المستجد، كما تبين أن طالبا في مدرسة اقرأ أصيب بالفيروس، بالإضافة لمعلمة تم الإعلان عن إصابتها سابقا.

وأكد أنه ستعقد، اليوم، جلسة لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المطلوبة لمنع تفشي الوباء في القرية.

وأضاف المجلس المحلي في اللقية أن "الطالب من مدرسة اقرأ سافر في حافلة من اللقية إلى كلية (سبير) برفقة طلاب آخرين. يرجى من جميع من كان على اتصال به أو بالمرضى الآخرين التحلي بالمسؤولية ودخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما. كما يتوجب على جميع من يدخل أو دخل الحجر الصحي أن لا يخالط أحدا من العائلة أو من خارج العائلة قبل التأكد من إجراء فحص، وأن تكون النتيجة سلبية لفيروس كورونا".

وختم المجلس بالقول إنه "أهلنا الكرام في اللقية، لا نريد أن يتفشى المرض بيننا، ونريد أن نحافظ على صحة الجميع وكبار السن والمرضى المزمنين، لهذا نرجوكم باتخاذ كافة سبل الوقاية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بدون استخفاف أو استهتار .نرجو من الجميع الوقاية من الكورونا بواسطة المحافظة على بعد بمسافة مترين على الأقل، ارتداء القناع الواقي، عدم المصافحة وغسل اليدين بالماء والصابون".

(عرب 48)