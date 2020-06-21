وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 5 منها في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم، أن مجمل الإصابات اليوم 49 إصابة، بينها 46 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، وإصابة في طولكرم

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات في فلسطين: 1028، منها 429 نشطة، بالاضافة إلى 5 وفيات، فيما بلغت حالات التعافي 594.

وفيما يتعلق بعودة العالقين في الخارج، أكد البيان أنه تم إجراء 270 فحصاً للمواطنين العائدين من مصر، وستخرج النتائج خلال الساعات القادمة، حيث تم وضعهم مؤقتاً في مركز النويعمة بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.

وقال البيان إنه أجريت فحوصات لجميع المرضى المقيمين في قسم الأورام بمستشفى بيت جالا الحكومي، وفي حال كانت نتائجهم سلبية فستتم مغادرتهم القسم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ثم سيتم تعقيم القسم وتطهيره.

وأضاف أن نتائج جميع العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية كانت سلبية، حيث أعيد تعقيم المستشفى وسيتم إعادة افتتاحه غداً أمام الجمهور.