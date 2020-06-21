الاحتلال يشرع بتوسعة شارع استيطاني غرب بيت لحم

وطن: شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتوسعة شارع استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "بيتار عيليت" و"جفعوت" ضمن المجمع الاستيطاني "غوش عصيون"، في أراضي بلدة نحالين، غرب بيت لحم.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن التوسعة ستكون بعرض 10 أمتار وطول كيلومترين، في أراضي تقع في منطقة عين فارس، مبينا أن هذا سيؤدي إلى فصل حوالي ثلاثة آلاف دونم، يصعب مستقبلا على أصحابها الوصول إليها .

وأشار فنون إلى أن منطقة عين فارس تتعرض منذ سنوات إلى هجمة من قبل مستوطني "بيتار عيليت"، تتمثل بضخ المياه العادمة إلى الحقول وإتلاف المزروعات .

وأضاف أن المستوطنين استغلوا جائحة "كورونا" واستولوا على المئات من الدونمات الزراعية في منطقتي كركفية ومصوانة جنوب غرب البلدة، وزرعوها بأشجار حرجية .