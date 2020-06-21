الولايات المتحدة تسجل 32.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

وطن: أكدت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 32.5 ألف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد (أمس السبت)، ما يمثل ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة لليوم السادس على التوالي.

وأظهرت إحصاءات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ارتفعت منذ الأحد 14 يونيو وحتى السبت من 19532 إلى 32540 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأفادت الجامعة بتسجيل 595 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس، ما يمثل انخفاضا لليوم الرابع على التوالي (مقابل 678 وفاة الجمعة و717 وفاة الخميس و754 وفاة الأربعاء و836 وفاة الثلاثاء).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 2255119 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 119719 حالة وفاة و617460 حالة شفاء.