الصمود له اساسيات وثوابت

كتب: فادي البرغوثي

اذكر في بدايات عملي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي انني سمعت محاضرة لخبير سويدي لم تعد تسعفني ذاكرتي على استحضار اسمه بعد اكثر من 20 عاما تقريبا وكان عنوان المحاضرة آنذاك "النظام الاقتصادي الفلسطيني الملائم".

وكان الجالسون جلهم من اصحاب القرار الا -انا طبعا - بحكم وظيفتي الصغيرة جدا في حينه، وبحكم ان وزارة التخطيط في تلك الفترة كانت بمثابة وزارة الخارجية والتي اعترض الكيان الصهيوني عليها ولم تدرج في اتفاقية اوسلو واذكر انه قال "بما انكم في بداية المشوار ومرحلة التأسيس وتعيشون في فترة انتقالية للدولة لا تتبنوا اقتصاد السوق " حتى لو ان البعض لا يؤمن في الاقتصاد الرأسمالي فانه لا يتلاءم مع المرحلة التي انتم فيها لان المطلوب في الفترة الحالية ان يشعر الفلسطينيون جميعهم انهم جزء من الكل وان النظام الرأسمالي بعيد عن ذلك كما ان النظام الرأسمالي يجعل المواطن الفلسطيني لا ينتمي لقضيته. وقال كذلك "انكم في فترة انتقالية لا تعرفون ما يجري لكم وبالتالي النظام الاشتراكي اكثر قدرة على الصمود من النظام الرأسمالي".

انظر الى ما تحدث عنه الخبير في حينه وأتطلع الى امرين ؛ الامر الاول :- بداية تأسيس دولة الكيان الصهيوني وكيف ساعد النظام المُطعم بالاشتراكية في بناء دعائم الدولة والشعب وكيف جعل لكل فرد في دولة الكيان كأنها مشروع فردي له وجعله يشعر ان الدولة المقامة على ارض هي ليست له وكأنها ارضه وبالتالي ينتمي اليها ويدافع عنها وبالرغم من ان الدعم كان يأتي من دول رأسمالية امبريالية تحارب النظام الاشتراكي ... لكن المانحين في تلك الحقبة الزمنية تفهموا بان اليهود يبنون دولة لهم فأعطوا لهم ما حرموه على انفسهم فكان دعمهم اللامحدود لإدراكهم معنى تطبيق نظام مطعم بالاشتراكية بداية الدولة وكيف يكون مهما في عملية الاندماج والانتماء في نفس الوقت .

الامر الثاني :- تأسيس السلطة في مجتمعنا وكيف ان البنية نفسها خلقت لنا بنية مصالح بحته وكيف حولت الفرد منا الى عبيد للقمة عيشه وكيف اصبح خاضعا لهذا النظام وتغيرت ثقافتنا بعد ذلك، فأسقطنا القيم السائدة التي كانت في مجتمعنا من عيش مشترك ( معك عالموت ) والتسامح والتماسك بين الشرائح المكونة للشعب في وحدة متجانسة لطبيعة الحياة الواحدة ... لا يهمها ولا يقلقها لقمة عيشها ولا تعليمها وصحتها.

هذه الحياة ببساطة هي من جعلتنا في الانتفاضة الاولى نصمد الى سنوات عديدة ... والحياة الجديدة ، اشك في انها تستطيع ان تجعلنا نصمد لعدة اشهر كما كنا في الانتفاضة الاولى وحتى الثانية التي لم يكن فيها رأس المال متحكم كما هو متحكم في هذه الظروف .

لا اعرف ان كان فات الأوان علينا ام لم يفت لكن من يريد ان يصمد ويقاوم عليه على الاقل ان يغير طبيعة النظام ليكون في بوتقة واحدة ويكون ايضا جميع افراد المجتمع في نفس البوتقة.

هذا لا يعني ان المجتمع الفلسطيني سيكون على ما يرام ، خالٍ من جميع العلل والإمراض ، وهو ما يعتبر مستحيلا، لكن الشيء المتأكد منه ان بنية النظام نفسها هي من تجعل المجتمع قوي او ضعيف ونحن في مرحلة التحرر يجب علينا ان نهتم لكل مواطن ونجعله لا يبتعد نفسيا عن ذاته وجماعته بما يعرف بالاغتراب مما يسهل على الاحتلال ان ينفذ مشاريعه بسهولة دون اي مواجهة حقيقة، لذلك قبل كل شيء علينا ان ننزل من ابراجنا العالية ونشعر بما يعاني منه الشعب اولا ولا نتخلى عن مسؤولياتنا وواجباتنا الاجتماعية الملقاة على عاتقنا على الاقل في هذه المرحلة الحساسة التي نطلب من شعبنا ان يصمد ويجوع ويواجهه في نفس الوقت.

اما المسألة الثانية التي اشبعت بالحديث فيها واخذت حيزا كبيرا في الفكر السياسي الفلسطيني لكن دون جدوى هي مسألة الوحدة الوطنية، فلا يعقل ان نواجه كيان مثل الكيان الصهيوني الذي يهدف الى قلعك وطردك من ارضك وأنت منقسم على نفسك.



فالانقسام لم يعد امر مبرر له، خاصة ان جوهر الاختلاف السياسي لم يعد قائما فلا الذين راهنوا على المفاوضات حقوا مشروعهم ولا الطرف الاخر اصبح قادرا ان يعمل ما كان يعمل فيه في السابق فقدرة المقاومة كفعل مستمر لم يعد قائمة، ومقايضة المقاومة بلقمة العيش ايضا فيها مشكلة كبيرة ولا تحقق انجازا.

كما ان الاحتلال وحده المستفيد من ذلك الذي من مصلحته ان يكون الطرفان ضعيفان والذي جعله ينفذ اغلب مشاريعه على الارض دون اي مقاومة حقيقة له ... وبما اننا نتكلم وبشكل حقيقي عن عوامل ضعف مجتمعي وشعبي في مقاومة مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية تذهب الحسابات القائلة ان الانقسام يعتبر وجهة نظر، الى المشاركة في المخطط حتى لو كان الامر دون قصد .

استنادا الى ما سبق فان المطلوب في هذه المرحلة ان نعيد ترتيب اولوياتنا السابقة بما يُمكن المواطن من البقاء على ارضه وصموده فيها وكذلك يمُكن الحركة الوطنية الفلسطينية من استعادة دورها انطلاقا من الدور الذي تأسست من اجله وهذا لا يتم الا بوحدة وطنية حقيقية عمادها المواجهة مع الاحتلال.