إيران: استقرار المعدلات مع تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

بذلك حافظت مؤشرات تفشي الوباء على استقرارها بعد رصد 115 وفاة و2322 إصابة في إحصائية أمس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم حتى الآن إجراء مليون و422407 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد، لافتة إلى أن محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس.

وجددت الدعوة للمواطنين إلى التقيد بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة حفلات الأفراح ومجالس العزاء.

المصدر: (RT)