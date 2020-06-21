"مدى" يطالب بوقف اعتقالات الصحافيين والتعديات على الحريات الإعلامية

وطن: استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" استمرار عمليات ملاحقة واعتقال الصحافيين والاعتداءات على الحريات الاعلامية في قطاع غزة والضفة، والتي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة الصحفيين، توفيق عبد العزيز ابو جراد، ومحمود اللوح.

ووفقا لمتابعة باحث "مدى" فإن جهاز الامن الداخلي التابع لحكومة حماس في قطاع غزة كان وجه يوم الخميس (18/6/2020) استدعاء للصحفي توفيق عبد العزيز محمد أبو جراد، لمراجعة الجهاز اليوم الاحد (21/6/2020) ولكن قوة من الشرطة وصلت منزله بعد ساعتين من ذلك، وطلبت حضوره فوراً، علما انه لم يكن حينها في بيته، وحين عاد مساء الخميس الى منزل توجه بنفسه الى مقر الامن الداخلي حيث تم اعتقاله دون أن يتضح سبب ذلك.

وعصر اليوم التالي (الجمعة 19/6/2020)، تم اعتقال المراسل ومقدم البرامج في إذاعة "صوت الشعب" من منزله بمدينة النصيرات، الصحفي محمود اللوح، ونقل الى مركز شرطة النصيرات، وهناك أدخل الى زنزانة وأُبلغ بانه موقوف على ذمة المباحث (بناء على قرارات سلطة عليا) واحتجز في الزنزانة نحو ساعة ونصف، اعقبها نقله الى مركز شرطة "البريش"، وهناك أخضع لتحقيق حول قيامه بتصوير حادثة الاعتداء التي تعرضت لها المسنة أم جبر وشاح، وقيامه بنقلها الى المستشفى.

وقال الصحفي اللوح في افادة لمركز مدى: "أخبرتهم أن هذا لم يحدث، وحتى لو حدث فأنا عندها لم أقم سوى بتوثيق الواقعة لأنني صحفي. إلا أنني لم أتواجد في المكان منذ بداية الحدث، وبالتالي لم أستطيع أن أوثق ما جرى". وبعد تدخل عدة جهات تم الافراج عن الصحفي محمود اللوح عند الساعة 11:30 قبل منتصف الليل، كما وتم صبيحة اليوم التالي اعادة التحقيق معه مجددا بعد ان توجه لمركز النصيرات.

وفي الضفة الغربية يواصل الامن الفلسطيني اعتقال الصحفي سامي الساعي منذ التاسع من الشهر الجاري ، استنادا لقانون الجرائم الالكترونية، حيث تم توقيفه ابتداء لـ 48 ساعة، ومددت محكمة صلح طولكرم بعدها توقيفه لـ 15 يوما على ذمة التحقيق https://www.madacenter.org/article/1634/، علماً أن محامي مدى الذي يتابع قضيته والدفاع عنه، أفاد بانه لم يتم حتى يوم الخميس الماضي (18/6/2020) استجوابه بعد تمديد توقيفه.

وندد مركز "مدى" في بيان له وصل وطن نسخة عنه، كل ما يستهدف الصحافيين/ات من أعمال ملاحقة، وما يستهدف الحريات الاعلامية في فلسطين من اعتداءات لم تتوقف، فانه يطالب أجهزة الامن التابعة لحكومة حماس في غزة بإخلاء سبيل الصحفي توفيق جراد، كما ويطالب الأجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية باخلاء سبيل الصحفي سامي الساعي المعتقل منذ 12 يوماً وقدم له محامي مدى 9 طلبات اخلاء سبيل، كما يجدد مطالبته بضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية.