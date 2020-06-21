"الصحة": إغلاق منتزه ومطعم في محافظة رام الله والبيرة لعدم التزامه بإجراءات السلامة والوقاية

وطن: أعلن مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة وائل الشيخ إغلاق منتزه ومطعم بالمحافظة.

وأشار في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يتم التهاون مطلقا مع أي مقهى أو متجر أو مؤسسة لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأضاف الشيخ أن طواقم وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية مكثفة لضمان التزام الجمهور والمؤسسات والمراكز التجارية والمقاهي بالبروتوكولات الصحية.