الداخلية: سيتم تحريك دعاوى قانونية ضد المخالفين لإجراءات الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا

وطن: قالت وزارة الداخلية ان الوزارة تعكف على صياغة المرجعيات القانونية المتعلقة بمساءلة كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية سيما للمصابين بفيروس كورونا وينقلون العدوى لغيرهم بالإضافة لمن لا يلتزمون بالحجر الصحي.

واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر ان الوزارة ستقوم من خلال الشرطة بإعداد لائحة العقوبات ونموذج للمخالفات، على أن يُعلن عن المزيد من الاجراءات هذا اليوم.

واضاف نمر ان الوزارة ستعتمد تطبيق عبر الهواتف النقالة لمراقبة المحجورين ضمن الخطوات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.