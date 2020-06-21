الداخلية: سيتم تحريك دعاوى قانونية ضد المخالفين لإجراءات الحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا
21.06.2020 12:11 PM
وطن: قالت وزارة الداخلية ان الوزارة تعكف على صياغة المرجعيات القانونية المتعلقة بمساءلة كل من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية سيما للمصابين بفيروس كورونا وينقلون العدوى لغيرهم بالإضافة لمن لا يلتزمون بالحجر الصحي.
واوضح الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر ان الوزارة ستقوم من خلال الشرطة بإعداد لائحة العقوبات ونموذج للمخالفات، على أن يُعلن عن المزيد من الاجراءات هذا اليوم.
واضاف نمر ان الوزارة ستعتمد تطبيق عبر الهواتف النقالة لمراقبة المحجورين ضمن الخطوات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.